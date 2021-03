AMWAE (l’Association des Femmes Waorani d’Amazonie Equatorienne (Rediffusion)

L'association a été créée en 2005 et regroupe 400 femmes waorani de 35 communautés des provinces de Pastaza, Napo et Orellana.



Le peuple waorani a été un peuple isolé qui, depuis une vingtaine d'années, a décidé de vivre dans des territoires peuplés par des colonies en Amazonie.



Les femmes waorani, qui jouent un rôle clé dans le bien-être familial et la conservation de la forêt amazonienne, cherchent à développer des initiatives économiques durables en Amazonie.