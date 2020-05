André Ceccarelli, batteur français, partie 3

Troisième volet consacré au batteur français André Ceccarelli rencontré par Danièle et Gérard Dugelay en mai 2019 au Cheval Blanc de Schiltigheim en Alsace, un beau moment et des associations très intéressantes situées entre 1990 et 1995 avec des artistes tels que Bob Berg, Birelli Lagrène ou encore Didier Lockwood, un musicien qui au fil de l'interview se laisse aller à de nombreuses confidences.