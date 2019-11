André Ceccarelli, musicien français, partie 1

Un nouveau portrait pour la Note Bleue, cette fois-ci, Gérard Dugelay a réussi a rencontrer André Ceccarelli, la légende de la batterie jazz en France, ce sera la première partie d'une série de six épisodes durant lesquels Dédé, comme on l'appelle, reviendra sur sa carrière. Aujourd'hui, Dick Rivers et Johnny Halliday, entre autres.