André Ceccarelli, un batteur français, partie 2

Deuxième volet consacré au batteur français André Ceccarelli rencontré par Danièle et Gérard Dugelay en mai 2019 au Cheval Blanc de Schiltigheim en Alsace, un beau moment et des associations fort intéressantes, un musicien qui au fil de l'interview se laisse aller à de nombreuses confidences. On restera au Cheval Blanc pour évoquer la venue du trio du pianiste Yaron Herman le vendredi 13 mars à 20h30.