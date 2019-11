André Popp, né en 1924 et mort en 2014, a inondé le monde de la musique à travers ses chansons (composition et orchestration) pour les plus grands artistes (Marie Laforêt sera sans doute celle qu'il fera le plus chanter), ses musiques de film (Tintin et le mystère de la toison d'or), ses génériques pour la radio et la télévision.

Simple mais pas simpliste, parfois très contemporaine, sa musique est, dit-on, le chaînon manquant entre Olivier Messian et la variété.