"Dieu incomparable", le tout nouvel album de louange de la chanteuse Andy Alonso. C’est une superbe réalisation de son mari, arrangeur, producteur et musicien: Gabriel Alonso.

Dans cette production il a su mettre en valeur la voix magnifique de Andy qui interprète 12 chants de louange actuels. Les morceaux sont mis en valeur avec, à chaque fois, une ambiance et une atmosphère musicale variée qui nous emmène très loin dans la créativité et l’improvisation, de manière à nous laisser livre d’exprimer une louange inspirée.