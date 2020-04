Angela Georghiu et l’univers puccinien

Nous tenterons de survoler la carrière de la soprano roumaine Angela Georgiu en nous intéressant plus particulièrement à l’utilisation que l’artiste a faite du répertoire puccinien.

Elle confie d’ailleurs qu’elle a chanté la Bohème cent fois…notamment avec comme partenaire Roberto Alagna. On peut d’ailleurs voir une trace de leurs nombreuses collaborations dans Tosca en visionnant le film réalisé par B.Jacquot en 2000 mais aussi dans la reprise d’un ouvrage peu connu de Puccini La Rondine en 2008sur la scène du Métropolitan Opéra de New York.