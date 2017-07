Angelique Ionatos, chanteuse et poetesse grecque

Elle fait connaître la culture, la langue et la poésie grecques dans le monde entier. Depuis les années 70, la voix d'Angélique Ionatos fait résonner les textes des plus grands poètes grecs, de Sappho de Mytilène à Odysséas Elýtis (1911-1996). Et pourtant, c'est en exil en Belgique puis en France, que la chanteuse a redécouvert la "musique" de sa propre langue.

Chanteuse, guitariste et compositrice, Angélique Ionatos est née à Athènes. C'est sa mère, une femme "très douce", toujours un livre sous le bras, qui lui a transmis l'amour du chant et de la poésie. "Le soir on chantait autour de la table", se souvient-elle.

Le 21 avril 1967, Angélique Ionatos avait 13 ans quand a eu lieu le coup d'État. "Je m'en souviens très très bien, il n'y avait que des musiques militaires à la radio." Sous la dictature des colonels, un grand nombre de poètes, d'artistes ont été interdits ou emprisonnés. En 1969, son père a décidé de quitter le pays pour fuir la dictature. "Un arrachement..."