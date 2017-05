Angels Music Awards, la liste des nominÃ©s enfin dÃ©voilÃ©e

RCF est partenaire des Angels Music Awards. Pour sa deuxième édition, l'opération, unique en France, a choisi l'Olympia pour sa grande soirée festive, le 4 juillet 2017. Hier, lors d'une conférence de presse, les organisateurs ont annoncé que la soirée sera animée par Natasha St-Pier et Charlie Clarck. La mise en scène sera assurée par Christian Bourret, qui est lui-même le directeur artistique de Jean-Michel Jarre.

vous pourrez les voir sur scène

Les organisateurs des Angels Music Awards ont aussi dévoilé les noms des 10 artistes qui se produiront sur la scène de l'Olympia: Collectif Believe, Dan Luiten, Glorious, Leader Vocal, Le Fraternel, New Gospel Family, Sœur Agathe, Unit'T, Victoria Picone et Yatal.



et Les nominés 2017 sont...

Le 4 juillet, sept prix seront remis.

- L'album de l’année reviendra soit au groupe Impact, pour leur album "Scriptura", soit à "Ils préféreraient nous voir morts", du groupe Leader Vocal, soit à "Résistance", l'album de Matt Marvane

- Le titre de l’année ira à "Garder ma foi", d'Andrée Grise, "Nos rêves", des Guetteurs ou "C'est dans la joie" , de Tendry

- La vidéo de l'année ira à "We gonna leave" des Guetteurs ou "We Worship Him" de Jessica Dorsey ou "Rien ne s'efface" d'AmpliFive

- La révélation de l'année ira à Yatal, Alegria ou Tendry

- La comédie musicale de l'année récompensera soit "Gospel sur la Colline" soit "Tobie et Sarra le musical"

Jusqu'au 15 juin 2017, le public peut voter pour élire le groupe de l'année. Et un prix d'honneur pour une carrière sera remis lors de la soirée du 4 juillet.



Glorious, les pionniers

Aujourd’hui ce qui frappe quand on observe le phénomène c’est la diversité des modes d’expression musicale. Il y a la pop louange qui emporte tout. Ils sont aujourd’hui nombreux à s’inscrire dans ce style, à la suite de Glorious, ce groupe de jeunes lyonnais qui ont été précurseurs en la matière. "Ils sont un peu la locomotive de ce qui se passe en France", observe Antoine Clamagirand.



Diversité de la musique inspirée

De Soeur Agathe aux Guetteurs, en passant par Uni'T. Désormais, la chanson chrétienne c'est aussi du rap, du reggae, de la country, des chansons à texte. Polymorphe, elle accompagne la liturgie ou la louange. "Il y a aussi les artistes dont l'inspiration est chrétienne et qui cherchent à avoir une carrière comme n'importe quelle musicien", explique Eric Long, cofondateur de la maison de disque Rejoyce Musique.