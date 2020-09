Animaux disparus, enquête à l'âge de pierre et l'actualité de la musique

L'exposition Animaux disparus, enquête à l’âge de glace (Saône-et-Loire)

L’exposition Animaux disparus, enquête à l’âge de glace évoque cinq espèces emblématiques de la grande faune de la dernière glaciation. Un parcours d’enquête entre fossiles, vestiges archéologiques et objets d’art préhistorique invite les visiteurs à répondre aux questions : Qui sont ces animaux disparus ? Où vivaient-ils ? Quand vivaient-ils ? Comment ont-ils coexisté avec les groupes humains de la Préhistoire ? Que représentent-ils pour nous ?

Renseignements: http://rochedesolutre.com/exposition-du-moment/





L'actualité de la musique avec Clément Bluteau de l'Ecole Pierre

-Boulevard des Airs feat Loloa Dubini: Tu seras la dernière

1er extrait de l'album "Loin des yeux" qui sort le 20 novembre 2020. Aux côtés de Tryo, Claudio Capéo ou L.E.J, le groupe reprendra quelques-unes de ses chansons et dévoilera plusieurs inédits. On a monté tout un nouveau projet d'album, un concept album. On a enregistré plusieurs chansons en confinement, à distance, avec d'autres artistes qu'on a invité et qui étaient confinés comme nous ». La formation revisitera quelques-unes de ses chansons les plus connues mais dévoilera aussi quelques inédits, en compagnie de nombreux invités comme Tryo, Jérémy Frerot, Tibz, Claudio Capéo ainsi que Gauvain Sers avec qui "BDA" reprendra respectivement "Ici", "Je me dis que toi aussi", "A côté de toi", "Comment ça tue" et "Mamie". Depuis le début de l'été, le groupe partage le micro avec L.E.J. pour une une relecture de "Emmène-moi".

-History Makers Music Là dans le feu (cover Hillsong)

on se tourne vers l’Ile de la Réunion. Alors non, pas vers les rythmes “Sega” réunionnais mais vers un jeune groupe de pop qui fait des vidéos sur internet, des reprises de chants chrétiens du moment. Ils s’appellent les History Makers et font des centaines de milliers de vues en quelques heures quand ils sortent une nouvelle vidéo, c’est assez impressionnant ! Ils font des arrangements très épurés, très acoustique, et très puissants. Je pense que c’est ce côté authentique que les gens aiment et recherchent en ce moment.

-For King & Country: Together

On va se tourner vers l’Australie, vers le groupe For King & Country. C’est 2 frères qui écrivent des chants chrétiens depuis bientôt 10 ans, ils ont été récompensés par de nombreux awards

Ces dernières années pour avoir écrit le hit chrétien de l’année. Et cette année justement, une fois n’est pas coutume, leur chant “Together” s’avère être LE tube n°1 du moment. Le chant à été enregistré et est sortit pendant le confinement, on le voit d’ailleurs très clairement dans le clip ; et il a été écrit pour donner un message d’espoir en ces temps troublés, d’où son titre “Together” qui veut dire “ensemble”. On a beaucoup entendu et on entend encore beaucoup en ce moment ce mot dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il y a les gestes barrières, la distanciation, le télétravail mais on reste ENSEMBLE.

Dans leur chanson ils écrivent : “Si tu cherches de l’espoir, si tu te sent seul, si tu ne comprend pas ce qu’il se passe : tiens bon ! Nous allons rester main dans la main. Si nous tombons, nous tomberons ensemble, et quand nous nous relèverons, nous nous relèverons ensemble !” Je trouve ces mots très puissants pour ce qu’on vit en ce moment. On a besoin de les entendre !