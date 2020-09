Animaux disparus, enquête à l’âge de pierre à Solutré et l'actualité de la musique

Animaux disparus, enquête à l’âge de pierre à voir au Musée de Solutré (Saône-et-Loire)

L’exposition Animaux disparus, enquête à l’âge de glace évoque cinq espèces emblématiques de la grande faune de la dernière glaciation.

Un parcours d’enquête entre fossiles, vestiges archéologiques et objets d’art préhistorique invite les visiteurs à répondre aux questions : Qui sont ces animaux disparus ? Où vivaient-ils ? Quand vivaient-ils ? Comment ont-ils coexisté avec les groupes humains de la Préhistoire ? Que représentent-ils pour nous ?

Renseignements: http://rochedesolutre.com/exposition-du-moment/



L'actualité de la musique avec Clément Bluteau de l'Ecole Pierre

La nouveauté du jour

-Boulevard des Airs feat Loloa Dubini: Tu seras la dernière

1er extrait de l'album "Loin des yeux" qui sort le 20 novembre 2020. Aux côtés de Tryo, Claudio Capéo ou L.E.J, le groupe reprendra quelques-unes de ses chansons et dévoilera plusieurs inédits. On a monté tout un nouveau projet d'album, un concept album. On a enregistré plusieurs chansons en confinement, à distance, avec d'autres artistes qu'on a invité et qui étaient confinés comme nous ». La formation revisitera quelques-unes de ses chansons les plus connues mais dévoilera aussi quelques inédits, en compagnie de nombreux invités comme Tryo, Jérémy Frerot, Tibz, Claudio Capéo ainsi que Gauvain Sers avec qui "BDA" reprendra respectivement "Ici", "Je me dis que toi aussi", "A côté de toi", "Comment ça tue" et "Mamie". Depuis le début de l'été, le groupe partage le micro avec L.E.J. pour une une relecture de "Emmène-moi".