Si nous retenons les noms d'Ella Fitzgerald, Billie Holiday et Sarah Vaughan, il ne faut pas oublier une multitudes de grandes chanteuses qui eurent leurs heures de gloire dans l'histoire de la musique de jazz, et l'une des plus importantes est Anita O'Day et ses soixante-quinze de carrière. Nous pourrons écouter de superbes chansons et terminer l'émission par un petit clin d'oeil à cette époque de Noël en compagnie de la pianiste Geri Allen.