Anne Sila, saisissante d'émotion dans le spectacle "Jésus"

"Sur la croix vers le ciel / Dans la voix qui t’appelle / Mon fils / Dans l’éclat Éternel / Pour que tout s’accomplisse / Va, mon fils." Des paroles fortes, un timbre de voix subtil et sensible. Anne Sila incarne Marie, la mère de Jésus, dans la nouvelle comédie musicale de Pascal Obispo et Christophe Barratier, "Jésus - De Nazareth à Jérusalem" dès le 17 octobre à Paris. Un rôle qui lui semblait "délicat", mais qu'elle n'a pa pu refuser, même si elle n'est pas croyante. "Je n'arrivais pas à dire non et en même temps je trouvais que le sujet était délicat, jouer la Vierge Marie, il faut quand même y aller!", a-t-elle confié à Lucie Baverel (RCF Lyon) lors du festival Jazz à Vienne.



Lors du tournage du clip "L'adieu" à Ouarzazate l'émotion était très forte

Marie, la douleur et la dignité

Ce que la jeune femme "aime travailler" pour incarner ce rôle, c'est à la fois la "douleur" de la mère dont le fils meurt et "la dignité" de celle qui a accepté de perdre son fils "pour faire le bien". À Ouarzazate, lors du tournage du clip "L'adieu", qui raconte la Crucifixion, l'émotion était très forte. "On s'attendait à être touchés mais pas de cette manière-là, c'était vraiment un beau moment", se souvient-elle.

Anne Sila, un talent révélé par "The Voice"

C'est en 2015 qu'Anne Sila a décidé de participer à l'émission "The Voice", sur TF1. Elle a tout de suite été le coup de cœur de Florent Pagny. Et depuis, tout s'est enchaîné pour la jeune femme à la voix douce et puissante, formée au violoncelle et au jazz. En 2016, on l'a vue notamment dans la série "Falco", où elle faisait ses premiers pas de comédienne pour la télévision. Une mise en lumière à laquelle elle fait face grâce au soutien de ses amis, comme elle le confie à Lucie Baverel.



Quand Jésus inspire des artistes (pas forcément chrétiens)

"Dans un monde où la violence et la misère règnent sans partage, un homme se lève pour incarner l’espoir." Ainsi est présentée la "fresque musicale" de Christophe Barratier (à qui on doit notamment "Les Choristes") et Pascal Obispo. Une représentation grand public, qui s'intéresse au personnage historique qu'est Jésus et qui donc s'adresse à tous, croyants comme non croyants.