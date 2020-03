Cette semaine encore, choix varié : hommage au chorégraphe Angelin Preljocaj avec sa chorégraphie sur le « Voyage d’Hiver » de Schubert / concert participatif de l’ONPL intitulé « Fille…ou Garçon ? » / ciné-concert avec le film E.T. de Steven Spielberg sur la musique originale de John Williams / et enfin concert de Jazz pour Tous intitulé : « Father and Son » !!