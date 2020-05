ANTHONY HOLBORNE: The fruit of love avec L'Achéron, François Joubert-Caillet

C’est en 1599 qu’Anthony Holborne publie un important recueil de pièces à cinq parties pour les violes de gambe et autres instruments, à vrai dire, le premier recueil de danses édité en Angleterre. Virtuose du luth, il s’était aussi fait remarquer par sa maîtrise d’autres instruments comme la pandora et le cistre. Les danses sont principalement des Pavanes, des Gaillardes et des Allemandes, mais la caractéristique de ces pièces est qu’elles sont quasiment toutes nommées par des titres qui suggèrent des caractères bien évidents (The Funerals, The image of Melancholy) ou qui restent plus énigmatiques dont certains sont énoncés en espagnol (Hermoza) ou latin (Ecce quam bonum).