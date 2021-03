Ancien talent de la saison 4 de The Voice Belgique ,Antoine Delie a fait sensation lors de la dernière saison de la version française ,atteignant la finale dans l’équipe de Marc Lavoine.

Avec "Dis-moi"Un titre pop, pétillant et coloré ,Antoine nous interprète (en Live) une envie particulière d’exister et d’être reconnu pour ce qu’il est… vraiment !

Ce single est le premier extrait de l’album "Peter Pan" qui paraîtra au printemps 2021.