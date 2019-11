Antoine Duhamel (1925-2014)

Nous retrouvons Jean-Marc Illi pour Cinéphonie.

Parallèlement à une fructueuse carrière de compositeur de musique symphonique, de musique de chambre, d'opéras et de musiques religieuses, Antoine Duhamel a nourri 65 longs métrages de cinéma (avec Godard, Truffaut, Patrice Leconte et beaucoup d'autres), autant de courts métrages et plus de 30 téléfilms ou séries télévisées dont Belphégor, qui en son temps a traumatisé plus d'un téléspectateur !