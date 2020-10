Antoine Hénaut + Logan Benvenuti

Antoine Hénaut à déjà un lourd passé sur les planches derrière lui, mais sur les planches d'une école de cirque.

Aujourd'hui

Chanteur à textes, il raconte dans ses chansons les petits travers du quotidien tristes ou joyeux, il aime jongler avec les mots, les phrases et dire quelques vérités subtiles...

IL nous revient avec un nouvel album “Par défaut “ et un sigle " A table"



Une voix forte ,profonde et sensible,des influences électro-pop c’est Logan Benvenuti qui se livre dans lavie d'artise

il sort un album “Guerrier”...et sera en show case le 7 février à La louvière.