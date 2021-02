Antoine, Mireille Mathieu,...

Promenade rétro-musicale



Par ordre d’apparition sur la platine :



ANTOINE – Les Elucubrations (1966)

Mireille MATHIEU – Une Histoire d’Amour (1970)

Les FRERES ENNEMIS – Le Chauffeur de Taxi (1974)

Ben E. KING – Stand by me (1962)

Claude MICHEL – Ce Soir (1975)

Marie MYRIAM – Sentimentale (1988)

James LAST – Cavalleria Rusticana (1976)

Charles DUMONT – Mon Dieu (1961)