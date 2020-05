Les jeudis à 20h00 et samedis à 11h30

Daniel Exartier vous propose un instant musical autour de l'art lyrique et de l'Opéra. Rencontres d'artistes, de metteur en scène, de musicien, de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour découvrir ces univers. En fin d'émission, l'actualité du lyrique et de l'opéra du petit écran.