Aujourd'hui nous découvrons le travail d'Arnold Courset-Pintout, musicien Poitevin, pour son projet solo "Gros Sabot". Issu des milieu du free jazz, rock et des musiques improvisées, Arnaud est claviériste et compose également via des moyens électroniques. Passionné de danse traditionnelle, il nous propose à travers son propre langage artistique, des morceaux traditionnels arrangés, retravaillés, remixés, habillés de sonorités passées par le filtre des outils numériques, mais qui restent prévus pour la danse.