Arthur Grumiaux interprète Bach et Beethoven.

Arthur Grumiaux (né le 21 mars 1921 à Villers-Perwin, près de Charleroi (Belgique) et mort le 16 octobre 1986 à Bruxelles, est un violoniste virtuose belge. Professionnel à dix-huit ans, il a mené une carrière internationale brillante. Son jeu sobre et intense et la sonorité très pure de son violon ont fait merveille avec tous les grands orchestres du monde.