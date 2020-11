Arthur Meunier + Elefan

Arthur Meunier est auteur, compositeur et interprète, Arthur est Belge et né en 1994.

Percussionniste de formation, il est également chanteur et guitariste.





Elefan est un duo de musiciens et producteurs belges. Ils interprètent de la musique électronique ambiante, y compris certains instruments acoustiques.On retrouve les deux protagonistes BRIEU ANGENOT ET LIONEL POLIS dans la vie d'artiste