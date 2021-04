Direction aujourd'hui le lochois à la rencontre d'une jeune assocation d'artistes qui se sont réunis sous le nom d' Art'R Touraine du Sud.

Le but de cette association solidaire et partipative étant de promouvoir le tissu local du territoire de Loches, de fédérer ses artistes et de les mettre en valeur grâce notamment à des journées professionelles et à des évennements poctuels.

Pour nous présenter l'association nous recevons Franck Dunas, auteur compositeur interprète et membre du groupe L'Affaire Capucine adhérent au projet de l'association Art'R Touraine du Sud.