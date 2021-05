Atomic film un livre de Vivianne Perret et l'actualité de la musique

Atomic film un livre de Vivianne Perret aux Editions La manufacture des livres

Années 1950. Dans le désert du Nevada, les États-Unis expérimentent leurs bombes atomiques. Alentour, on s’extasie de ces démonstrations de la puissance américaine. Les écoles organisent des sorties pour admirer les champignons atomiques, les enfants jouent avec cette «neige» qui retombe sur leur jardin...Et c’est ce cadre que choisit Howard Hughes pour y tourner avec John Wayne et Susan Hayward son film Le Conquérant... Mais bientôt dans la région, on commence à remarquer de curieux phénomènes ; les bêtes d’abord puis les éleveurs et leurs familles sont touchés. La Commission de l’Énergie atomique se veut rassurante : aucun risque, les radiations sont bien trop faibles et ces troubles médicaux peuvent avoir tant de causes...Et puis, dans cette zone il n’y a après tout que quelques mormons, des éleveurs, des Indiens et, de passage, une équipe d’Hollywood.



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Tibz: Bye bye

Chanson qui annonce le deuxième album de ce chanteur originaire du Périgord... Un titre dans laquelle il raconte son changement de vie, son départ du Périgord et son arrivée à Paris. Thibault Gaudillat, alias Tibz, est originaire du Bugue en Périgord Noir. Sur Instagram, Tibz explique la signification de ce titre. Il raconte être tiraillé entre "son sud", le Périgord et Paris. Il déclare avoir "le cœur entre deux villes".

Retour sur le concours Eurovision de la chanson

La francophonie à l’honneur cette année, deux titres dans la langue de Molière sur le podium avec en 3 le représentant suisse Gjon’s Tears et cette chanson « Tout l’univers »

En 2, on en a beaucoup parlé depuis samedi notre représentante Barbara Pravi avec sa chanson « Voila » qui nous fait penser un peu à Edith Piaf… Barbara Pravi à tous les talents puisque elle est aussi l’auteur des paroles et de la musique…

Enfin sur la plus haute marche du concours dans un tout autre style voici les Italiens du groupe Maneskin Zitti e buoni…