Au coeur du bal de l'Opéra de Vienne avec Dominique Meyer

Dans ce second Suivez le Guide viennois, nous retrouvons Dominique Meyer, directeur de l'Opéra de Vienne jusqu'en 2020 pour évoquer le célèbre "Opernball" avant d'être accueillis, juste en face, par Alexandra, au célèbre Hôtel Sacher.

Nous terminerons l'émission en évoquant un autre temple de la musique viennoise, la salle dorée du Musikverein, mondialement célèbre pour le concert du nouvel an.

Le bal de l'Opéra

"Faire une distribution pour un opéra ça m'était familier mais alors organiser un bal c'est une toute autre affaire" se souvient Dominique Meyer. En effet, Vienne est la ville des bals et le plus attendu est celui de l'Opéra : l'Opernball. De janvier à février, le peuple viennois vit au rythme des 450 proposés à travers la ville.

Le bal de l'Opéra est particulièrement important car "c'est le bal officiel de la république, avec la présence du président de la république" raconte Dominique Meyer. Il est aussi extrêmement populaire car il "accueille 7000 visiteurs et est retransmis en direct, c'est la plus forte audience de télévision de l'année."



Une organisation colossale

Le bal de l'Opéra de Vienne a toujours lieu un jeudi. Or, la dernière représentation de la programmation a lieu le lundi.

En moins de 48h les équipes doivent donc transformer la salle de l'opéra afin de pouvoir accueillir les danseurs. "L'opéra subit une métamorphose complète. On recouvre les sièges d'un plancher de danse, on installe sur la scène des loges, la salle est pârée de fleurs magnifiques et puis on transforme aussi tout le bâtiment" explique Dominique Meyer.

Dans le reste du majestueux bâtiment les autres salles sont également aménagées afin d'accueillir d'autres types d'ambiances musicales (rock, electro). Pour le directeur de l'Opéra c'est l'occasion de vraies rencontres culturelles et intergénérationnelles, "ça répond à cette idée du mélange des publics, il y a des gens de toute génération".







Visite de l'Hôtel Sacher

Au côté d'Alexandra, nous découvrons l'Hôtel Sacher, temple de l'élégance viennoise. Plus qu'un palace de luxe, cet hôtel a une forte symbolique sentimentale, voire musicale : il a été construit sur la maison de Vivaldi.

Le palace détient la recette secrète d'un des desserts les plus prisés des viennois et lui a même donné son nom : la Sacher torte. Un gâteau au chocolat qui accompagne toutes les célébrations importantes de la vie des autrichiens et qui n'est jamais servi sans sa crème chantilly !