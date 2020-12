Au gui l'an neuf

Cette émission est l’occasion de rencontrer Jean-Marie Bricot, Président de l’Association Nationale des Amis de l’Opérette, qui va nous faire partager sa passion pour le répertoire léger qui, malheureusement, a déserté les scènes de nos institutions lyriques. Il nous convie donc à un voyage dans ce genre lyrique où il distingue plusieurs style d’œuvres : l’opérette française dite « classique », l’opérette viennoise et plus récemment la comédie musicale qui , finalement, est une forme « d’opérette » moderne. Repartant du début du genre inauguré par Hervé et non par Offenbach nous parcourons le défilé des grands noms français : Hervé, Offenbach, Lecoq, Robert Planquette , Edmond Audran et Louis Varney dont nous entendons des extraits choisis mettant en lumière de très grands interprètes comme Mady Mesplé, Christiane Stutzmann,

Janine Ribot….