Autour de Manuel de Falla

Au programme



-Manuel de Falla :Sérénade andalouse, par Jean- François Heisseir.Erato. 1990.

-Manuel de Falla :

La Vida breve. Acte 1, sc. 5 : duo d’amour. Salud = Victoria de los Angeles – Paco = Carlos Cossuta. Orfeon Donostiarra. Orquestra nacional de Espana (dir. Rafael Frübeck de Burgos.

1966/1990.

-Manuel de Falla : La Vida breve. Acte 2. Orquestra nacional de Espana (dir. Rafael Frübeck de Burgos

-Manuel de Falla : La Vida breve. Acte 2. Orquestra nacional de Espana (dir. Rafael Frübeck de Burgos

-Manuel de Falla Andaluza, par Josep Colom. Mandala.

1989/1993.

-Manuel de Falla

En el Generalife : Nuits dans les jardins d’Espagne. Jorge Frederico Osorio, piano. The orchestra of the

Americas (dir. Carlos Miguel Prieto).

OUTHERE. 2019.

-Manuel de Falla :

Danse finale du Tricorne (El sombrero de tres picos).

The orchestra of the Americas (dir. Carlos Miguel Prieto).

OUTHERE. 2019.

-Manuel de Falla

Concerto pour clavecin Ensemble sous la direction de Janos Sebestyen, clavecin

-Manuel de Falla

Extrait d’Atlantida par l’orchestre et les chœurs du grand théâtre du Liceu de Catalogne (dir. Josep Pons)

-Manuel de Falla

Extrait d’Atlantida par l’orchestre et les chœurs du grand théâtre du Liceu (dir. Josep Pons)