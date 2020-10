Avec "The Human Demand", Amy Macdonald n'a pas changé d'inspiration

« This is the life » est, et probablement restera, le titre qui fait d’Amy Macdonald une artiste internationale. C’était en 2007, sur l’album du même nom. Ce titre nous comptait alors l’essentiel d’une existence épanouie pour une jeune écossaise de 20 ans. 13 ans plus tard, il semblerait que la nature de ses préoccupations n’ait pas beaucoup changé.



La voici rendue à son 5ème album : The Human Demand, sortie programmée le vendredi 30 octobre 2020. Une carrière qui avait démarré de manière fulgurante après son premier album, et qui a perdu en éclat au fil des albums qui ont suivi. La chanteuse, compositrice s’est située sur une scène musicale habituellement dominée par les artistes nord-américains et arrive à poursuivre sa route, tranquillement, sans embûche.



Oui, le temps passe et c’est au travers d’une histoire d’amour qu’elle l’exprime. Alors, pas de réflexion philosophique au programme, l’écriture reste très succincte, mais les inspiration folk-rock donne une belle énergie, teintée de mélancolie, qui à l’automne saura trouver sa place.



Après le premier single, « The Hudson » proposé en septembre sur RCF, voici le titre « Crazy Shade of Blue », de l’album The Human Demand, signé Amy Macdonald.



Titre – Crazy Shade of Blue

Amy Macdonald