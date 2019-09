Place à la musique instrumentale et expérimentale dans Talents d'ici avec le duo nancéen AYYA. Entre Rock progressif et Trance électronique, Antoine Camal (batterie/synthés) et Yannick Müller (guitares) laissent parler leurs instruemnts pour donner du sens à leur musique et nous emporter dans leur trance, aussi efficace dans la fosse des concerts que sur les dancefloor des boîtes de nuit !