Certains remarqueront dans la voix d'Aziliz un timbre des Corrs et des Cranberries. Ses mélodies sont avant tout folks. En français, anglais, breton, elle parle d'environnement, des relations humaines, de la place des femmes dans le monde. Earth est son dernier et bel album. Il est poétique, influencé à la fois par la country, la musique celtique, la pop et un folk-rock romantique que sa voix enfantine et féérique illumine.