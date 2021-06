Bach au pays du Jazz !

L’intérêt des jazzmen pour le Kantor de Leipzig n’est pas une nouveauté. Et de Jacques Loussier à Keith Jarrett, on ne compte plus les hommages plus ou moins directs à son génie mais surtout à sa musique.

Mais que lui trouvent-ils ? Tout simplement un air de famille, tissé par-delà les siècles. L'as de la toccata précurseur du jazz ? Pas loin !

De la musique bien écrite, une pulsion rebondie et vivante qui fait décoller le morceau, une cadence parfois proche du blues : tout ce qui fait qu'on aime toujours autant Bach, trois siècles plus tard.

Avec des adaptations de Noa, Thomas Gabriel, Inaki Salvador, Alexis Delgado, Jacques Loussier et les ensembles Kammer Jazz Gruppe et Swingle Singers.