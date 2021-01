Bach et la Bible

"Jean-Sébastien Bach avait un rapport de proximité avec la Bible. Il en possédait 3, n’hésitait pas à l’annoter, parfois tel un journal intime. Il a proposé une mise en musique et ainsi apporté son interprétation au petit catéchisme de Luther

Baptême, BWV 684 - Christ unser Herr zum Jordan kam

Foi, BWV 680 - Wir glauben all an einen Gott

Dix commandements, BWV 678 - Dies sind die heilgen Gebot

Pénitence, BWV 686 - Aus tiefer Not schrei ich zu Dir

Cène, BWV 688 - Jesus Christus unser Heiland

Notre Père, BWV 682 - Vater unser im Himmelreich

"