Balimurphy 1

Depuis 1999, les Bruxellois de BaliMurphy ont peu à peu construit leur univers bien particulier autour des textes de Mathieu Catala et François Delvoye, des compositions de Cédric Van Caillie, chanteur guitariste, et des arrangements du groupe. Leur style unique, mélangeant folk et chanson française, guitares et violons, leur a permis d’acquérir une solide expérience scénique nationale et internationale, passant des grands festivals à des concepts plus intimistes.