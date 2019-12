Après l’exposition du musée des Beaux-Arts consacrée à la statuaire érigée en hommage à Balzac et celle des Archives municipales consacrée aux rapports entre Balzac et la ville de Tours, la Bibliothèque Municipale présente au musée des Beaux-Arts une nouvelle exposition consacrée aux rapports entre Balzac et la Touraine.

A travers une sélection de documents issus des collections précieuses de la Bibliothèque (épreuves corrigées du roman Béatrix, correspondances, éditions originales ou bibliophiliques), mais aussi quelques documents prestigieux prêtés par la Bibliothèque nationale de France (manuscrit d’Une Ténébreuse affaire) et le Musée Balzac de Saché (épreuves corrigées du Lys dans la vallée, correspondances), le public découvrira les liens qui unissent l’écrivain à sa province natale et la manière dont il la met en scène dans son œuvre.

Pour nous présenter cette exposition " Balzac et sa joyeuse Touraine " nous recevons Régis Rech: le commissaire de l'exposition et le directeur des collections patrimoniales à la Bibliothèque Municipale de Tours.