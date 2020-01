BAM - Brass band Loire Forez

Pédagogique, ludique et artistique tels sont les trois adjectifs qui

caractérisent le BBLF. Un brass band ancré dans sa région qui fédère bon

nombre de musiciens issus de différents ensembles de Saint-Étienne et du département de la

Loire (42). Cet orchestre est composé de professionnels talentueux et d’amateurs confirmés heureux de partager la même passion. Le BBLF est dirigée par André Guillaune, directeur de l’école de musique de La Talaudière et également musicien à l’orchestre symphonique de Saint-Étienne.Le répertoire se compose de musique classique en passant par la musique traditionnelle et la musique de film.

Actuellement la formation se produit dans la région stéphanoise et souhaite dans un avenir proche élargir le cercle géographique de ses prestations pour permettre à ses interprètes de rencontrer d’autres musiciens et d’écouter d’autres ensembles.

Lors de ses concerts, le BBLF offre l’occasion de faire découvrir dans un but pédagogique les différents instruments qui composent un brass band : cuivres doux et percussions.

http://bblf.over-blog.fr/