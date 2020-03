Barbara (ou Barbara Brodi à ses débuts), nom de scène de Monique Andrée Serf, née le 9 juin 1930 dans le 17e arrondissement de Paris et morte le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), est une auteure-compositrice-interprète française.



Sa poésie engagée, la beauté mélodique de ses compositions et l’émotion profonde qui se dégageait de sa voix lui assurèrent un public fidèle quarante ans durant. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques de la chanson française, notamment : Une petite cantate, Dis, quand reviendras-tu ?, Nantes, Göttingen, La Dame brune, L'Aigle noir, Marienbad ou encore Ma plus belle histoire d'amour.