BARNILL BROTHERS

arnill Brothers est un duo d'auteurs-compositeurs bruxellois composé de Barnabé Deliens et Ruben Hillewaere.







Tous deux professeurs de maths pendant leur temps libre, ils abandonnent les intégrales et toutes sortes de pensées rationnelles pour libérer leur état émotionnel.



Leur musique dégage une sorte d'intimité de lampe luminescente, murmurant à vos oreilles l'espoir d'un monde meilleur ou affirmant leur détermination à fuir une routine d'empoisonnement.







Ils mélangent leurs voix et guitares pour les faire sonner comme une seule, avec une section rythmique solide avec des influences blues et folk.



Depuis la sortie de leur premier EP «Parallel Lives» en 2017, ils ont joué avec leur groupe dans diverses salles intimes et magnifiques en Belgique, soutenues par des concours et programmes d'accompagnement belges (Propulse, Ça Balance,…).