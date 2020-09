BARNILL BROTHERS(version radio)

Barnill Brothers est un duo d'auteurs-compositeurs bruxellois composé de Barnabé Deliens et Ruben Hillewaere.

Leur musique dégage une sorte d'intimité de lampe luminescente, murmurant à vos oreilles l'espoir d'un monde meilleur ou affirmant leur détermination à fuir une routine d'empoisonnement.

Leur premier album «A Better Place» est écrit par deux jeunes hommes préoccupés par les incertitudes de notre époque, aspirant à leur chemin de vie idéal et à une profonde respiration d'air pur et non pollué.

On les retrouvent avec leurs chansons en live dans "la vie d'artiste" ,et également à voir sur la page Facebook de la vie d'artiste