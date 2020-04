Bas les Masques est une association qui, depuis septembre 2000, s’est donnée pour mission, d’épanouir les jeunes au travers des arts de la scène en leur permettant de s’exprimer par le chant, la danse, le théâtre et le cinéma.

Ensemble, ces jeunes participent activement à la création de leurs projets artistiques ancrés dans les questionnements du moment, apprenant ainsi à vivre ensemble, à découvrir l’autre et à s’engager pour une société plus juste et plus durable.