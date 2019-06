Bassons, contrebassons : les voix graves des bois ne manquent pas de charmes.

Serge PROKOFIEV (1891-1953)

« Pierre et le loup »

Orchestre de Paris, Igor Markevitch

EMI CDM 7 63157 2



Jacques IBERT (1890-1962)

« Carignane »

Intégrale de sa musique de chambre

Brilliant Classics 6486



SUSATO, SALAVERDE et PRAETORIUS

Danses de la Renaissance

Ensemble « Syntagma Amici », Jérémie Papasergio

Ricercar RIC 273



Jean-Sébastien BACH (1685-1750)

1° Cantate 155

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki

BIS CD 841

2° Cantate 149

Netherlands Bach Collegium

Brilliant Classics 93102/63



Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

Concerto pour basson

Klaus Thunemann, basson

Academy of Saint Martin in the fields, Sir Neville Marriner

Philips 422 509-2 vol.9



Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)

« L’éléphant »

Yves d’Hau contrebasson, Laurent Wagschal piano

Indesens INDE 010



Maurice RAVEL (1875-1937)

Concerto pour la main gauche

Anne Queffélec piano,

Orchestre philharmonique de Strasbourg, Alain Lombard

Erato « Le voyage musical » vol.94



Maurice RAVEL

« Les entretiens de la Belle et de la Bête »

Orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson

EMI 9068202 CD 28



Jean FRANçAIX (1912-1997)

« L’heure du Berger »

Solistes de la Staatskapelle de Dresde

Solo musica SM 251



Elsa BARRAINE (1910-1999)

« Ouvrage de Dame »

Quintette à vent L (de l’ensemble Latitudes)

Triton TRI 331136