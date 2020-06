Bast FERRY (rediffusion)

Ambiances Folk et Rock au programme de Talents d'ici cette semaine, avec le strasbourgeois Bast Ferry, qui vient nous présenter son projet solo et premier album "Ma folie", paru en février 2020.

Avec déjà 30 années de musiques derrière lui, Bast n'est pas inconnu de l'émission, puisqu'il a accompagné - et accompagne toujours - d'autres artistes comme Vincent Eckert que nous avons reçu l'année dernière.

Mais c'est pourtant bien son premier projet solo qu'il vient nous présenter aujourd'hui. Accompagné de Pascal (batterie) et Philippe (basse) ses deux musciens et amis, Bast Ferry nous dévoilera même en exclusivité et en live, des extraits d'un futur prochain album prévu pour 2021...

On retrouve Bast Ferry et ses musiciens au micro de Pierre Merciol !