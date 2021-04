Battle rock #13

nouveautés: Declan McKENNA "The Key To Live on Earth", Elm Tree Circle. LP : No Formo. Titre Flow

Classique: Stely DAN "Bodhisattva", Télévision Lp et titre Marquee moon (Edit)

Reprise: HALESTORM "Get Lucky", have love will travel (Sonics 1965) repris par Jaded hearts club LP : You've always been here