Battle rock #39. Spécial reprises

Aucun des artistes de ce soir n'a écrit ou composé ce que vous allez entendre! Joe Cocker " With a little help from my friend", Billy Idol "LA woman", Sex Pistol "My way", Rachid Taha "Rock el casbah", Janis Joplin " Summertime" et Jimmy Cliff "Guns of Brixton". 100% reprises dans Battle Rock