Be Witness et le Collectif Béatitudes

-Be Witness: En vérité

Be Witness en 2021 c'est Clément Bluteau (Chant guitare) Pauline Betuel (chant) et Thimothée Masurel (Piano et composition) Clément et Pauline, intervenants à l'Ecole Pierre sont chroniqueurs dans Radio Edit...

-Collectif béatitudes: ciel ouvert

Ce groupe, né suite au Festival Open Heaven de 2018 organisé par les Béatitudes, est composé de jeunes et de communautaires qui avaient animé l’évènement. Ce CD reprend des chants de louange et d’adoration inspirés de la Bible. Sept chants inédits ont été composés par Zélie Baud, Jérémy Mathieu et sr Marie-Liesse. Ils sont admirablement interprétés par les compositeurs eux-mêmes et d’autres jeunes, soutenus par l'arrangement artistique d’Armand Auclair du groupe Hopen.