Be Witness et un duo entre Bosco et Alizée

-Be Witness: Rien n’est comparable à Toi

Aujourd’hui j’ai décidé de vous faire un grand cadeau;. Je sais que lorsque je ne suis pas là, c’est la douce voix de la très talentueuse Pauline Béthuel. C’est pourquoi aujourd’hui je vous propose de retrouver cette voix dans le tout dernier morceau du Group Be Witness, Rien n’est comparable à Toi. Ce titre très puissant, composé par Timothée Mazurel, le pianiste du groupe, met en avant la splendeur de Dieu et invite l’auditeur à entrer dans la contemplation. Les lignes mélodieuses de violoncelles nous amènent à laisser jaillir une louange spontanée pour exprimer notre reconnaissance envers ce Dieu créateur qui nous permet de le contempler au travers de ses oeuvres. Tout de suite nous écoutons Rien n’est comparable à Toi de Be Witness.

-​Bosco feat Alizée: Insomnie

Il y a maintenant 3 semaines, je vous présentais le titre Je décide, composé par Yzy de l’école Pierre. Aujourd’hui je vous propose de découvrir une nouvelle composition inédite des élèves de l’école. Il s’agit du titre Insomnie composé par Bosco et Alizée, et joué pour la première fois en exclusivité pour les 40 ans du Sel, l’ONG humanitaire protestante. Ce morceau laisse transparaître certains des combats des artistes chrétiens et la foi de ceux-ci qui remettent en Dieu leur capacité à créer, à innover et à se laisser inspirer par ce Dieu créateur. Nous découvrons Insomnie de Bosco et Alizée.