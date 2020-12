Beethoven, la 9e symphonie

Crée à Vienne le 7 Mai 1824 sous la direction de UMLAUF puisque BEETHOVEN, victime d’acouphènes qui le plonge dans un épais brouillard acoustique, doit renoncer à diriger cette vaste œuvrede plus de 68 minutes d’exécution, quand la 1ere Symphonie, si l’on respecte les tempidemandés par le compositeurne demandait au public que 29 minutes de concentration.-La 9eSymphoniequi porte le numéro d’opus125sur 138 opuset 172 œuvrescomposées, est dédicacée «au Roi de Prusse Frederick Guillaume III»quand la1erecrée en 1800est notée Op. 21, bien des œuvres(Sonates pour le Forte-piano, Concerti, Trios, Quatuors, Sextuors, Messes, Ouvertures, Lieder, Marches, Bagatelles, Fantaisies, Oratorios), ont donc été composées entre la 1ersymphonie datée de 1800 et la 9echantée en 1824 -Et séparée de plus de 10 ans de la 8eSymphonie en FA Majeur op. 93 écrite entre 1811 et 1812, crée à Vienne le 27 février 1814 sous la direction de BEETHOVEN et dont la durée d’exécution n’excédait pas26 minutes.

AUDITION 1 : 8e Symphonie,4emouvement«Allegro vivace»

-Né dans une famille de musiciens, son père est Ténor à la Cour du Prince-Électeurde Cologne, L. van BEETHOVEN apprend le piano, instrument dont ildeviendra un virtuose, mais aussi le violon, l’orgue, et la composition-Il s’installe à Vienne en 1792pour y faire carrière comme pianiste mais il y apprend aussilecontrepoint avec J. B. SCHENK, la musique italienne avec A. SALIERI et quelquesbribes de composition avec J. HAYDN qui le pousse à devenir lui-même dans unelettre prophétique:«Vous avez beaucoup de talent(...), vous avez une inépuisable inspiration, vous aurez des pensées que personne n’a encore eues, vous ne sacrifierez jamais votre pensée à une règle tyrannique, vous sacrifierez lesrèglesà vos fantaisies», -Rejet du «déjà vu»et des cadres contraignants que l’onentend dès que sonne l’effectiforchestral de cette 9eSymphonieaux proportions romantiquespuisqu’au traditionnel pupitre de 1eret 2d Violons, Altos et Violoncelles, BEETHOVEN ajouteégalement un solide pupitre de contrebassestirant l’orchestre vers les extrêmes graves renforcés par 1 Contrebassonet une Grosse Caisse,et ouvre tout autantles extrêmes aigus avec la présence d’une Flûte piccolo, d’un Triangle et de 2 Cymbales-La Fanfare des cuivres est imposante avec ses 4 Cors, 2 Trompettes et surtout ses 3 Trombones (alto, ténor et basse) qui confirment qu’ici l’orchestre de BEETHOVENadéfinitivement opté pour une couleur romantique puisque la 8eSymphonie ne présentait que 2 flûtes, 2 Hautbois, 2 Clarinettes, 2 Bassons, 2 Cors, 2 Trompettes, 2 Timbales, et les cordes.-Gigantisme des proportions encore dans le 1ermouvement un «Allegro ma non troppo»qui déploie sur 547 mesuresune forme «Sonate»exposant2thèmeset de multiples cellules thématiques dont l’objet est de conquérir un vaste espace sonore, ensuite développés puis repris dans une réexpositionmagistrale où claquent les cuivres et les percussions.

AUDITION 2 : 9e Symphonie, 1ermouvement, Instruments Historiques, R. Norrington

Le 2emouvement, un «Molto Vivace»quand il auraitdûêtre,selon la règle imposée par les tenants du «Classicisme»un mouvement lent, esten fait un «Scherzo»ou «Menuet»assoupli qui aurait perdu son caractère chorégraphique, -De1414mesuresavec reprises, da capoet codaoù dominent les timbales quidonnent le ton de ce mouvement martialavec ses notes pointées et ses octaves chantéesdans des phrases oùBEETHOVEN indiquentles Battues,ce qui est exceptionnel,pour mettre en valeur la carrured’un motif thématique martial, figurant également la «tempête intérieure»qui agite l’esprit du compositeur aux prises avecd’ambitieusesréflexions philosophiques sur les révolutions tant politiques que musicales qu’il appelle de ses vœuxdepuis des années.

AUDITION 3 : 9e Symphonie, 2emouvement, Instruments Historiques, R. Norrington

Le 3emouvement,un«Adagio molto e cantabile»de 157 mesurescommence de façon trèsmoderne par un éparpillement de l’accord initial passant des cuivres auxbois, pour préparer le chant duthèmeAtrès«classique»voir quasi-mozartienqui doit être «trèsà l’aiseet bienchanté, mais à mi-voix»comme l’indique BEETHOVEN dans la partition.

C’est en «marchant plutôt tranquillement»que lethème Bestdansé aux sons des violons pour montrer un BEETHOVEN apaisé parce qu’il a trouvé dansle poème«L’Ode à la Joie»de SCHILLER qu’il exposera dans le mouvement suivant, un FINAL en quatre sections, la réponse aux questions existentielles posées dans les 2 premiers mouvements -Le 3emouvement de la 9eSymphoniedéveloppedoncce sentiment de paix intérieure et de «joie»procuré par la relecture de SCHILLER dans une série de variations chantant de toutes les manières possiblesles premiers vers du poème de SCHILLER «Ô amis, pas de ces accents!/Laissez-nous en entonner de plus agréables/Et de plus joyeux»

AUDITION 4 : 9e Symphonie, 3emouvement, Instruments Historiques, R. Norrington

Le 4emouvementde la 9eSymphonie, un «Presto-Prestissimo», qui fait entrer les voix d’un chœurpour la 1ere foisdans l’histoire de la Symphonie, se déploie sur 940 mesures-BEETHOVEN montre trèstôt une passion pour GOETHE et SCHILLER auteurs du Sturm und Drang, cette anticipation en pleineère«classique»entre 1770 et 1780du«romantisme»danslesquels il puise des idéaux (Nature miroir de l’âme, Joie ressentie par l’acceptation de son destin, Fraternité comme constitution d’une société) présentés de façon récurrente tout au long de son œuvre-BEETHOVEN connaîtbien le long poème «Ode an di Freude»(«Ode à la Joie») de F. von SCHILLER écrit en 1785 et qui espère que «Tous les humains deviennent frères, lorsque se déploie ton aile douce», que «Tous les êtres boivent la joie/Aux seins de la Nature», et qu’ils«Soientenlacés»ces «millionsde Frères!Au-dessus de la voute étoilée/[où] Doit habiter un père bien-aimé»qu’il souhaite placer, à la manière d’une coda chantée par un chœurmixte à la fin du 4eet dernier mouvement, résolvant ainsi une questionqui l’obsède depuis fort longtemps, celle de l’introduction du texte, du programme, du discours et de lavoix dans une pièce habituellement réservée auxseuls instruments de l’orchestre-Et pour que les voix semblent entrer naturellementdans une pièce destinée à un orchestre, BEETHOVEN propose de faire entendred’abord la synthèse de tout ce qui a été dit dans les autres mouvements-Nous aurons ainsi le rappel de l’Introductiondu 1ermouvement, suivi d’un récitatifannonçant le thème de «L’Hymneà la Joie»chanté par lesvioloncelles, puis le Rappel du 1ermouvement, suivi du récit des violoncelles, le rappel du 2emouvement,suivi du récit, enfin le rappel du 3emouvement«Adagio»toujourssuivi du Récitchantant aux violoncelles «l’Ode à la Joie»-La Synthèse achevée, BEETHOVENredonne le récit«Ode à la Joie»aux violoncelles repris par tout l’orchestre qui entre quasiment comme une fugue pupitres par pupitres,jusqu’au retour des accords introductifs du 1ermouvementqui permettent à la voix du Baryton solode clamerson «Freude»,le FINAL est lancé...

AUDITION 5 : 9e Symphonie, 4emouvement, Instruments Historiques, R.Donnington

Dans sa 9eSymphonie, BEETHOVEN développe considérablement tous les élémentsportés à leurs apogées par J. HAYDN dans un Genre musicaldevenuavec ses 104 Symphoniesune «forme parfaite»qui pourtant ne convenait plus à la plume romantique de BEETHOVEN-BEETHOVENpart donc du cadre classique léguéparJ. HAYDN pour y introduire des éléments musicaux révolutionnaires comme la Voix-Mais il ychange aussi les rapport des tonalités entre les mouvements

-Ainsi dans la 9eSymphoniepuisque le 1ermouvement esten RÉ mineur, le 2d mouvement aurait dûêtre écrit en FA Maj,son ton relatif,quand il est écrit en SI B Majeur soit à la Tierce Majeur inférieure,-et si le 3emouvement est à nouveau en RÉ mineur,le dernier mouvement se termine en RÉ majeur, des changements de couleurs harmoniques aussi violents que l’avaient étéles 1eres toiles FAUVES pour les yeuxd’un public habituéaux peintures des impressionnistes-Laformede chaque mouvement, cadre contraignant chez J. HAYDNest égalementconsidérablement élargie dans la 9eSymphonie où BEETHOVEN privilégie le cadre souple de la variation dans les 2 derniers mouvements-La 9eSymphonieest également novatrice en ce qu’elle unittous les mouvements autrefois indépendants, BEETHOVEN faisant entendre au début de chaque mouvementle motifRÉ-LA-FA-RÉ, arpèges descendant sur 2 octaves qui nous donne l’impressionque cette 9eSymphonieen 4 mouvements n’en est constituée que d’unseul-Enfin la 9eSymphoniemontre un volonté d’amplifier tous les paramètres«classiques»de la Symphonie, Effectif, Tempi, nombres de Mesures, Espace entre les aigus et les graves, Nuances, Formes, Thèmes, Variationsinfinies, Unités entre les mouvements, Rappelset Synthèse récurrents d’élémentsentendus précédemment-Gestes musicaux modernesfirent que «depuis BEETHOVEN la preuve de l’inutilité de la symphonie était faite. (...). La Neuvième était une géniale indication, un désir magnifique d’agrandir, de libérer lesformes habituelles en leur donnant les dimensions harmonieuses d’une fresque», elle permit de «regarder par les fenêtres ouvertes sur le ciel libre»écrit Cl. Debussy qui saura en tirer les leçons dans son œuvre symphonique.

AUDITION 6 : 9e Symphonie, 4e movement,Presto “O Freunde nicht diese Töne”, “Allegro assai”, Instruments historiques