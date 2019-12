Beethoven, Les créatures de Promothée I

Le scénario était dû au danseur Salvatore Vigano qui était aussi metteur en scéne. Il créait une œuvre par an, et en 1801, l’administration du théâtre fit appel au jeune Beethoven.

Le livret a été perdu, mais on a pu en reconstituer à peu près le livret.

Prométhée a façonné deux statues d’argile , il est poursuivi par la colère des dieux auxquelx il a volé le feu. Celui-ci lui permet d’animer ses deux statues, mais dénués de toute vie intellectuelle et sentimentales, Prométhée veut les détruire.