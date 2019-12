Beethoven, Les créatures de Promothée II

Nous avons laissé nos personnages en plein bal. Au cours de ce dernier, Bacchus initie les deux créatures à une danse guerrière, puis Melpomène les avertit qu’ils sont mortels, et non des dieux, le ton devient plus tragique, car la muse reproche à Prométhée d’avoir créé des mortels et non des dieux, et elle le tue d’un coup de poignard.