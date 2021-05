Beethoven, Trio pour deux hautbois et cor anglais

Membre de la chapelle du prince électeur Maximilian Franz, Beethoven s’était familiarisé avec la musique de cour, qui favorisait les compositions pour des ensembles réduits d’instruments à vents. C’est de cette époque que date le fameux Octuor. Mais il existe aussi quelques autres partitions un peu inattendues sous la plume du Maître de Bonn.

C’est le cas du Trio pour deux hautbois et cor anglais. Il avait entendu à son arrivée à Vienne fin 1793 une œuvre d’un certain Wendt pour la même formation qu’il adopta pour ses Variations sur La cidarem da mano de Mozart et donc pour ce Trio, publié en 1806.